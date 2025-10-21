KSK’ye stat müjdesi

Nesine 3. Lig'de sezona fırtına gibi başlayan Karşıyaka'ya uzun zamandır beklediği stat müjdesi geldi. Bu sezon futbol takımının kurulması ve ödemelerinin aksamadan yapılmasının baş mimarı olan eski başkan Azat Yeşil'in büyük çaba gösterdiği yeni stat görüşmelerinde dev bir adım atıldı. Geçtiğimiz hafta başında Gençlik Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu'yla irtibata geçen Azat Yeşil, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, Karşıyaka'daki stat arazisini resmi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiğini açıkladı.

BÜYÜKŞEHİR'E VERİLDİ

Devir işleminin tamamlanmasıyla, proje için tüm pürüzler giderildi. Yeşil, verdikleri destekten dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ettiklerini ifade ederek, "Karşıyaka, özlemle beklediği stadyumuna kavuşmaya çok yaklaştı. En kısa sürede temel atacağız. 1 ay içinde mevcut stat projelendirmesinde bazı revizyonlara gideceğiz. Tahminen 13 bin kişilik bir stadyum için kazmayı vuracağız" dedi. AK Parti ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında varılan anlaşma neticesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Karşıyaka'daki stadyum arazisini resmi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devretti. Dün İzmir'de gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, eski Gençlik ve Spor Bakanı ve İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay katıldı. Projeyi yürüten mimarın haklarından feragat etmemesi nedeniyle uzun süre devri yapılamayan Karşıyaka Stadı konusunda çözüm bulundu. Bakanlık, arazinin tapusunu Büyükşehir Belediyesi'ne devrederek süreci sonlandırdı. Stadın inşaat süreci Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilecek.