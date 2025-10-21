Şampiyon Emircan çiçeklerle karşılandı

Çin'de düzenlenen Makaralı Yay Dünya Kupası finallerinde altın madalya kazanarak ülkemize makaralı yayda tarihinde ikinci kez dünya kupası sevinci yaşatan Muğla Yatağanlı sporcu Emircan Haney, yurda dönüşünde çiçeklerle karşılandı. Emircan, Antrenör Dr. Ejder Sözen ve milli sporcu Hazal Burun, Milas-Bodrum Havalimanı'nda Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Milas Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Durmuş Uslu, Yatağan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kamuran Adalı ve Spor Şube Müdürü Doğukan Doğan tarafından karşılandı. Karşılama heyeti, millileri tebrik etti.