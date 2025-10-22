Altınordu’nun genç kalecisi Arif parlıyor

Altınordu yetiştirmekte olduğu kalecilerle Türk futboluna değer katmaya devam ediyor. Daha önce Berke Özer, Erce Kardeşler, Erhan Erentürk, Ali Emre Yanar, Ozan Can Oruç, Muhammed Taha Tepe, Serhat Öztaşdelen, Mert Furkan Bayram ve Onuralp Çevikkan gibi file bekçilerini Süper Lig'e yollayan kırmızı-lacivertliler, şimdi de Arif Şimşir'i parlatıyor. Altınordu'nun genç file bekçisi, 1-1 sonuçlanan Batman Petrolspor maçında 2 penaltı kurtararak haftanın da en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Genç kaleci bu sezon toplamda 4 penaltıda gole izin vermeyerek dikkatleri üzerine çekti. U12 yaş kategorisinden bu yana kırmızı-lacivertli formayı terleten Arif, kulübün kaleci yetiştirme vizyonunun önemli temsilcilerinden biri haline geldi.