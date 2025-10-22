İlkay önerdi yönetim yapıyor

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrılmasının ardından Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne geçmiş ve antrenmanlarını orada yapıyordu. Sarı-kırmızılı yönetim bu yeni kurulan tesislere son moda, modern sistemler getirerek antrenman kalitesini arttırmak amacıyla bir yatırıma el attı. Sarı-kırmızılı yönetim, İlkay Gündoğan'ın da tavsiyesi üzerine futbolcuların antrenman kalitesini artırmak amacıyla 2.5 milyon dolarlık Footbonaut sisteminin siparişini verdi. Alman devi Borussia Dortmund'un yıllardır kullandığı bu yüksek teknolojili sistemin, kurulması bekleniyor.