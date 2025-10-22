Somaspor kötü gidisi durduracak

Manisa'nın profesyonel liglerdeki iki temsilcisinden biri olan Somaspor, 2. Lig Kırmızı Grup'taki kötü grafiğini tersine çevirmek istiyor. Ligde 9 hafta sonunda topladığı 4 puanla 15. sırada düşme hattında bulunan Soma, 26 Ekim Pazar günü evinde Arnavutköy Belediyesi FK'yı ağırlayacak. Ligde topladığı 8 puanla 14. sırada yer alan Arnavutköy'ü taraftarının desteği ile yenmek isteyen Manisa ekibi, hem rakibini yakalamak, hem de üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor. Tek galibiyeti bulanan Somaspor, kendi evindeki maçlarda puan alamazken tek galibiyetini ise Malatyaspor'u deplasmanda 7-1 yenerek elde etti. Arnavutköy ise ligde aldığı 2 galibiyetin birini deplasmanda diğerini de kendi evinde aldı.