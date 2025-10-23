Zafer gecemiz olsun

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Dinamo Zagreb'e deplasmanda 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, taraftarının önünde karşılaştığı Fransa temsilcisi Nice'i 2-1 yenerek lig aşamasındaki ilk galibiyetini almıştı. Fenerbahçe, bugün Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 19.45'te başlayacak. Danimarkalı hakem Jakob Kehlet yöneteceği mücadele TRT- 1'den ekranlara gelecek. İlk maçında Celta Vigo'yu evinde 2-1'le geçen Stuttgart ise 2. hafta mücadelesinde İsviçre ekibi Basel'e deplasmanda 2-0 kaybetti. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan kaleci Ederson'un yanı sıra takımla çalışmalara başlayan ancak antrenman eksiği olan Jhon Duran'ın bugünkü maçta forma giymesi zor. Fenerbahçe'de ayak parmağındaki kırık sebebiyle bir süre takımdan ayrı kalan ancak Fatih Karagümrük mücadelesinde maç kadrosunda olan kaleci İrfan Can Eğribayat iyileşti. 27 yaşındaki file bekçisi, Stuttgart karşısında forma giyebilecek. Teknik heyet Karagümrük maçında önemli kurtarışlar yapan Tarık Çetin ile İrfan Can arasında seçim yapmakta zorlanıyor.