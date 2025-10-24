Arda Güler alkış topladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Real Madrid, sahasında Juventus'u ağırladı. Arda Güler'in formasını giydiği eflatun-beyazlılar, Jude Bellingham'ın golüyle mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, mükemmel performansıyla büyük beğeni topladı. 74 dakika sahada kalan milli futbolcu, istatistikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Arda Güler; 7 kilit pas, %97 pas isabet oranı, 6/6 uzun top isabeti, %100 top sürme başarısı, 10 sahipsiz top kazanma istatistikleriyle adeta oyuna damgasını vurdu. Bu performansıyla genç yıldız, UEFA tarafından "Maçın Oyuncusu" seçildi.