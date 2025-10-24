Bizi kimse durduramaz

Şampiyonluk özlemiyle yanıp-tutuşan Karşıyaka taraftarının yeni sevgilisi Yasin Uzunoğlu, Yeni Asır Gazetesi'ne özel açıklamalar yaptı. 3. Lig 4. Grup'ta 6 maçta attığı 6 golle Kaf-Kaf kariyerine fırtına gibi başlayan 22 yaşındaki futbolcu, yeşil-kırmızılı futbolseverlerin en sevdiği oyuncuların başında geliyor. Maç önceleri ve sonralarında tribünlerin en çok ilgi gösterdiği futbolcuların başında gelen Yasin Uzunoğlu, atacağı gollerle Kaf- Kaf'ın 8 yıl sonra yeniden 2. Lig'e çıkmasını sağlamak istiyor.

HEDEFİ 20 GOL ATMAK

2023-24 sezonunda Bornova 1877 takımında top koşturan, ardından geçen sezon Muğlaspor'a transfer olan Yasin, İzmir'e bir yıl aradan sonra geri döndü. Sezona başlarken hedefinin 20 gol atmak olduğunu ancak ilk haftalardaki yüksek formu sonrası çıtayı yükselttiğini kaydeden 2003 doğumlu futbolcu, "Sezon sonu 25 gole ulaşmayı düşünüyorum. Henüz yüzde yüzüme ulaşmadım. Şu an 80-90'lardayım, en kısa sürede fiziksel olarak zirveye çıktığımda bu performansımı da katlayacağımı biliyorum. Ama önemli olan takımımızın sezon sonu şampiyon olması. Grubumuzda bizi zorlayacak takım yok. Uşakspor da gördüğümüz gibi takıldı.Biz kendimiz iyi olursak, kimse Karşıyaka'yı durduramaz" diye konuştu. Transfer döneminin son günlerinde kiralık olarak, Muğlaspor'dan Karşıyaka'ya gelen Yasin Uzunoğlu, bonservisiyle birlikte İzmir ekibine transfer olacakken, tarafların son anda anlaşamadığını ve kiralık olarak Kaf-Kaf'a geldiğini söyledi.

ÖZELLİKLE İSTEDİ

Yasin, "Muğla'da fazla süre alamadığım için ayrılma kararı almıştım. Ve Karşıyaka'ya özellikle gitmek istedim. 2. Lig'de 68 Aksarayspor başta olmak üzere birçok takımdan teklif almıştım. Ancak ben Kaf-Kaf gibi büyük bir camia ve gençlere çok önem veren Burhanettin Basatemür ile çalışmak istediğimden yeşil-kırmızılıları tercih ettim. Burhanettin Hoca, Somaspor ve Menemen FK'yı çalıştırdığı dönemlerde beni istemişti ancak transferim gerçekleşmemişti. Karşıyaka'da nihayet buluşmuş olduk" ifadelerini kullandı.

AYNI GOLLERİ İDMANDA DA ATIYORUM

Sahadaki başarısının sırrını doğuştan gelen yeteneğe ve sıkı çalışmaya bağlayan Yasin, "Sağ ayak, sol ayak, kafa... Her türlü şekilde gol atabilme özelliğine sahibim. Ama bu sadece yetenekle olmaz, antrenmanlarda da çok çalışıyorum. Maçta attığım golleri idmanlarda da atıyorum" şeklinde konuştu.

HAYALİ A MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'da her bölgede önemli futbolcular olmasına rağmen, forvet pozisyonunda bir eksikliğin bulunduğunun altını çizen Yasin Uzunoğlu, "Spora başladığım günden beri hayalim milli takım. 23 yaşındayım, belki biraz geç kaldım ama hala bu hedefe ulaşmak için çalışıyorum" cümlelerini kullandı. Taraftarların desteğinin kendilerini daha da güçlendirdiğini sözlerine ekleyen genç oyuncu, "Tribünler hiç susmuyor, kötü zamanlarda bile yanımızdalar. Onların desteğiyle şampiyon olacağımıza inanıyorum," diyerek sözlerini noktaladı.