Fenerbahçe çok mutlu

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Stuttgart'ı 1-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti. 11. dakikada Asensio'nun baskısıyla topu kapan Nene, sağdan ceza sahasına girip ortasını yaptı. Arka direğe hareketlenen Kerem'in kafa vuruşunda kaleci Nübel meşin yuvarlağı kontrol etti. 20. dakikada Brown'un ortasında İsmail'in kafa vuruşunu kaleci Nübel kontrol etti. 21. dakikada Asensio'nun pasında sağdan ceza sahasına giren En-Nesyri sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Nübel'den döndü. 29. dakikada Assignon'un ceza sahasına gönderdiği ortada Tomas kafayı vurdu, top Brown'dan sekti. Dönen topu önünde bulan Mittelstadt'ın ceza sahası sol çaprazında gelişine vuruşunda, Ederson topu tutarak gole izin vermedi. 31. dakikada Kerem'in kullandığı korner atışında ceza sahasında Skriniar rakibiyle girdiği mücadelede yerde kalırken, hakem, Stiller'in faul yaptığını belirterek penaltı noktasını gösterdi. 34. dakikada kazanılan penaltı atışında Kerem topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0. Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

SKORU KORUDU

60. dakikada Nene baskıyla kaptığı topun ardından yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası ofsayt nedeniyle penaltı iptal edildi. 66. dakikada Alvarez'in, Stiller'a yaptığı hareketten sonra hakem penaltı dedi. Ancak VAR yine devreye girdi ve kararı iptal etti. 70. dakikada ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan İsmail'in şutu yandan az farkla auta gitti. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe sahasında Stuttgart'ı 1-0 yendi.

TEDESCO'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, ligde son olarak oynanan Fatih Karagümrük maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını Stuttgart maçında sahaya sürdü. Tedesco, Tarık, Çağlar, Talisca ile Levent'in yerine Ederson, Skriniar, Brown ve En-Nesyri'ye görev verdi. Ederson, sakatlığını atlatarak 2 maç aranın ardından ilk 11'de yer aldı. Yaklaşık 58 gündür forma giyemeyen Jhon Duran da kadrodaki yerini aldı.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Fenerbahçe bu sezon iç sahada lig ve Avrupa kupalarında dolu tribünlere oynarken, Stuttgart maçında da tribünler doldu. Sarı-lacivertli yönetimin son oynanan karşılaşmalarda takımlarına destek olmaları yönünde çağrıda bulunarak broşürler dağıtmıştı. Taraftarlar, ısınma bölümünde tek tek futbolcuları tribüne çağırarak maça hazırladı. İsrail zulmü altında olan Filistin ve Filistin halkı için bugün de tribünlerden mesaj yollandı. Kale arkası tribünlerin alt bölümünde, İngilizce olarak, "Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak" ve "Filistin'deki her çocuk güvenliği, sevgiyi ve geleceği hak ediyor" yazılı pankartlar asıldı. Öte yandan Alman ekibinin taraftarları da kendilerine ayrılan deplasman tribününü tıklım tıklım doldurdu.

SON DÜDÜĞÜN ARDINDAN SAHADA GERGİNLİK YAŞANDI

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin taraftarı önünde Stuttgart'ı ağırladığı karşılaşma sonrası gerginlik yaşandı. Maçın son anlarında Fenerbahçe'den İsmail Yüksek ile Stuttgart'tan Deniz Undav tartıştı. Karşılaşmanın son düdüğü sonrası ise Edson Alvarez ile Julian Chabot arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin hemen ardından iki takım oyuncuları ve teknik heyetleri olayı sakinleştirmek adına büyük çaba sarf etti.