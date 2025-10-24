Karşıyaka’da taraftara Başatemür’den çağrı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup lider olup pazar günü Altay derbisini de kazanırsa geçen sezon başındaki müthiş seriyi egale edecek Karşıyaka'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, derbi öncesi Fair-Play çağrısı yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Türk futbolunun iki büyük camiasının oynayacağı bir maç bizi bekliyor. Karşıyaka olarak amacımız tabii ki kazanmak. Bunun için sahada ne gerekiyorsa onu yapacağız. Derbiler böyle olmalı. Saha içinde yüzde 100 rekabet, tribünde rekabet olmalı ancak Fair- Play çerçevesinde, asla oyunun dışına çıkmadan devam etmemiz gerekiyor. Ben genel olarak bu havayı da seziyorum" diye konuştu. Öte yandan Karşıyaka'da 17 Eylül'de Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Bursa Yıldırımspor maçında ilk kez A takımda forma giyip talihsiz bir sakatlık yaşayan Ensar Sultansuyu, ön çapraz bağ ameliyatı oldu.