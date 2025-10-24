Trabzon’da Oulai telaşı

Trabzonspor'da orta saha Christ Inao Oulai gösterdiği performans sonrası yönetimi harekete geçirdi. 19 yaşındaki genç yetenek ile yeni kontrat yapmayı planlayan kurmaylar, ciddi bir serbest kalma maddesi de koymayı planlıyor. 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha, sezon başında Fransa'nın 2'nci Lig ekibi Bastia'dan 5.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında (4 taksit) transfer edilmişti. Cristo Oulai ile 5 yıllık kontrat yapan Trabzonspor, genç yeteneğe ilk yıl 400 bin Euro, sonraki sezonlarda ise kademeli artış ile garanti ücret ödeyecek.

İLK 4 MAÇTA OYNAMADI

Eski kulübü Bastia'da almış olduğu 4 maçlık ceza nedeniyle önemli sınavları kaçıran Oulaİ, görev aldığı Karagümrük, Kayserispor ve Rizespor karşısında farkını gösterdi. Gelen bilgilere göre, kurmaylar yıldızı her geçen gün artan Oulai'ye yeni bir sözleşme yapmayı planlıyor. Bu sözleşmenin içinde olası bir ayrılık durumunda, genç orta sahanın serbest kalma maddesi olacağı, bu rakamın da en az 30 milyon Euro olacağı gelen bilgiler arasında.