Trabzonspor fırtına gibi esti! Eyüpspor'e galip geldi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaştı. Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 2-0 kazandı. Fırtına'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Felipe Augusto, 51. dakikada Christ Oulai ise kaydetti.
ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET!
Trabzonspor, Eyüpspor galibiyetiyle birlikte ligde üst üste 4. galibiyetini almayı başardı. Fatih Tekke'nin öğrencileri bu sonuçla birlikte puanını 23'e çıkardı ve 1 maçı eksik olan lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 2'ye indirdi. Eyüpspor ise 8 puanda kaldı.
Bordo-mavililler ayrıca ligde 131 hafta sonra art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılmış oldu. Ligin bir sonraki haftasında Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray ile oynayacak. Eyüpspor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.
KADRODAN ÇIKARTILDI!
Trabzonspor'da 21 kişilik maç kadrosunda yedek kulübesinde yer alan Okay Yokuşlu, ısınma hareketleri sırasında sakatlık yaşayınca listeden çıkartıldı ve yerine Cihan Çanak 21 kişilik kadroya dahil edildi.
EYÜPSPOR'DA KORKUNÇ SAKATLIK
Eyüpspor'da Luccas Claro, Paul Onuachu ile girdiği pozisyonda bileği döndü ve ağır sakatlık yaşayarak oyundan çıktı. Claro sedye ile sahadan ayrıldı ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Takım arkadaşları ve Trabzonsporlu futbolcular büyük üzüntü yaşadı.
ONANA YILDIZLAŞTI
Trabzonspor'un yıldız file bekçisi Andre Onana, karşılaşmada yaptığı 4 kritik kurtarışla maçta öne çıkan isimlerden biri oldu.
SAHASINDA BU SEZON YENİLGİSİ YOK
Trabzonspor, bu sezon sahasında oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.
Bordo-mavililer, sahasında Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u 1-0, Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup ederken Gaziantep FK ve Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı.