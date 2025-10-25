Trabzonspor fırtına gibi esti! Eyüpspor'e galip geldi

EYÜPSPOR'DA KORKUNÇ SAKATLIK

Eyüpspor'da Luccas Claro, Paul Onuachu ile girdiği pozisyonda bileği döndü ve ağır sakatlık yaşayarak oyundan çıktı. Claro sedye ile sahadan ayrıldı ve ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Takım arkadaşları ve Trabzonsporlu futbolcular büyük üzüntü yaşadı.

ONANA YILDIZLAŞTI

Trabzonspor'un yıldız file bekçisi Andre Onana, karşılaşmada yaptığı 4 kritik kurtarışla maçta öne çıkan isimlerden biri oldu.