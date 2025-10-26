Beşiktaş seri istiyor

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bugün Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Süper Lig'deki 3. hafta erteleme maçında Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yenen siyah-beyazlı futbol takımı, Fenerbahçe derbisi öncesinde puan kaybı yaşamak istemiyor. Karşılaşmada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Siyahbeyazlı takım, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son dört karşılaşmada galip gelemedi. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon ise sahasında 3-1 yenilirken, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş, Kasımpaşa karşısındaki son galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-2'lik skorla deplasmanda elde etmişti. Ligde iki takım arasında yapılan 44 mücadelede siyah-beyazlıların galibiyetlerde 26-9 üstünlüğü bulunurken 9 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

