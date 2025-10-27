Aras Spor seriye başladı

VOLEYBOL Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Aras Spor, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendi. Geçtiğimiz hafta İzmir derbisinde Göztepe'yi set vermeden mağlup ederek ilk galibiyetini elde eden Aras, Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi'ndeki maça iyi başladı ve ilk seti 25-19'luk skorla kazandı. Dengeli geçen ikinci seti konuk ekip son bölümdeki etkili performansıyla 22-25 aldı ve maça denge geldi. Üçüncü setin başında öne geçen Aras, fark hiç açılmamasına rağmen üstünlüğü bırakmadı ve 25-22 ile setlerde 2-1 öne geçti. Dördüncü sette başlarda farkı açan İzmir ekibi bu seti 25-15, maçı da 3-1 alarak üst üste ikinci galibiyetini elde etti ve puanını 7 yaptı. THY ise 5 puanda kaldı.