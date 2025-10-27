El Clasico’da kazanan Arda’lı Real Madrid

İSPANYA La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid, sahasında karşılaştığı Barcelona'yı 2-1 mağlup etti. Milli oyuncu Arda Güler ilk 11'de mücadeleye başlarken, 22. dakikada Bellingham'ın asistinde Mbappe perdeyi açan isim oldu ve Real Madrid 1-0 öne geçti. 38. dakikada Fermin Lopez ile Barcelona eşitliği yakalarken, 43. dakikada Bellingham'ın golüyle ev sahibi ekip soyunma odasına 2-1 önde girdi. İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadeleyi Real Madrid 2-1 kazandı. Bu sonuçla puanını 27'ye yükselten Real Madrid liderliğini sürdürürken, Barcelona ise 22 puanda kaldı.