Manisa FK’da Taşkın’dan tepki

1'İNCİ Lig'de alt sıralardaki önemli rakiplerinden Sarıyer ile deplasmanda golsüz berabere kalıp puanını 10'a çıkaran Manisa Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Taner Taşkın hakem kararlarına tepki gösterdi. Kötü bir yönetimin sahada olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Oyuncumuz Diony kırmızı kart gördü. Hakemin Diony'ye ilk verdiği sarı kart çok komikti, ikinci sarı karttan atması daha da komik oldu. Hakem camiası birbirini acayip koruyor. Bizim şikayet edebileceğimiz bir yer yok. Ancak Allah'a havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.