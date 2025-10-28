İzmirli atıcılar Dikeç’in izinde

İZMİR'DE atıcılık sporuyla ilgilenen ve katıldıkları şampiyonalarda çeşitli rekorlar kıran genç atıcılar, milli sporcu Yusuf Dikeç'in yolundan olimpiyatlara gitmek istiyor. Antrenör Cuma Sarıbayındır, 4 yıl önce göreve başladığında 3 olan lisanslı sporcu sayısını hem bu sporu yapmak isteyenleri hem de başarılı olanları belirleyerek 70'in üzerine çıkardı. Sarıbayındır, Bulgaristan'daki 16-18 yaş altı gençler atıcılık Avrupa şampiyonasına çok sayıda sporcuyla katılmak istediklerini sözlerine ekledi. Bu yıl gerçekleştirilen Ateşli Silahlar Türkiye Şampiyonası'nda 3 takım rekoru, 4 ferdi şampiyonluk, 3 takım şampiyonluğu ile 2 takım ikinciliği ve 2 ferdi üçüncülük elde eden genç sporcular, kendilerine ait minik erkekler Türkiye takım rekorunu da geliştirdi.