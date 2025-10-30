Millilerin İzmir zaferi

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi Play-Out mücadelesinde deplasmanda 4-0 kazandığı maçın rövanşında Kosova'yı 3-0'lık net bir skorla mağlup ederken İzmir'de çok kritik bir zafer elde etti. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda rakibine üstünlük kurmayı başaran ay-yıldızlılar, toplamda 7-0'lık skorla Uluslar B Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı. A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası maç sonu yaptığı açıklamada, oyuncularıyla her zaman olduğu gibi yine çok gurur duyduğunu ifade etti. Kırağası, "Çok da keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Topa sahip olan taraf bizdik. Üçüncü bölgede set oyunu oynamaya çalıştık. Şimdi üzerinde duracağımız final pasları olacak. Bütün oyuncularımı canı gönülden kutluyorum" dedi.