Petkimspor kendine geldi

FIBA Europe Cup'ta mücadele eden İzmir ekibi Aliağa Petkimspor, gruptaki üçüncü maçında İzmir'de Romanya temsilcisi CSM Oradea'yı ağırladı. Dengeli başlayan karşılaşmanın ilk bölümünde iki ekip de kolay sayılar bulmakta zorlandı. Dış şutlarda isabet bulmaya başlayan Aliağa, 6. dakikada öne geçerek farkı açmaya başladı. Konuk ekibin de cevap vermesiyle ilk çeyrek 21-18 sona erdi. Çekişme ikinci periyotta da sürdü. Richard ve Young'u durdurmakta zorlanan Petkim, Franke'nin önderliğinde etkili hücumlar üretti ve rakibinin öne geçmesini engelledi. İlk yarı 42-33 sona erdi.

RAKİP FARKI KOLAY ERİTTİ

Üçüncü çeyreğe etkili başlayan İzmir temsilcisi, farkı açmaya başladı. İlk 3 dakika sonunda skor 49-37'ye geldi ancak moladan sonra konuk ekip pota altında kolay sayılar buldu ve 13-0'lık seri yakalayarak öne geçti: 49-50. Son 4 dakikaya girilirken tekrar oyunun kontrolünü eline geçiren Petkimspor, Sajus ve Efianayi'nin de devreye girmesiyle 14-2'lik bir seri yakaladı ve son çeyreğe 63-52 önde girdi. Dördüncü periyotta rakibin farkı eritmesine izin vermeyen Aliağa, farkı bir ara 17 sayıya (76-59) kadar çıkararak rahatladı. Maçı Petkimspor 84-73 kazandı. Bu sonuçla 2. galibiyetini alan Petkim grup liderliğini averajla rakibinden almayı başardı.