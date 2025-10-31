7 yıl sonra bir ilk! KAF-KAF resmen çöktü! Facia gibi sezon

Basketbol Süper Ligi'ne kabus gibi bir giriş yapan Karşıyaka Basketbol Takımı, geçmişi mumla aratıyor. İlk 5 maçta sadece Yukatel Merkezefendi'yi yenen, Aliağa Petkim, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Galatasaray'a mağlup olan Kaf-Kaf, 7 yıl sonra sezona bu kadar kötü girdi.
Daha önce 2017-18 sezonunda ilk 7 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Kaf-Kaf, daha sonra toparlanmış ve o sezonu, 12 galibiyetle 10. sırada tamamlamıştı. 2018-19 sezonunda ilk 5 maçta 3 yenilgi alan KSK, 2019- 20'de aynı periyotu 5'te 5'le geçmişti.
2020-21 ve 2021-22'de 5 maçta tek yenilgi alan İzmir ekibi, 2022- 23'ü 5'te 3, 2023-24'ü 5'te 2 ve geçen sezonun ilk 5 maçında 3 galibiyet elde etmişti.
BEŞOK'UN KOLTUĞU SALLANTIDA
Pazar günü evinde oynayacağı Trabzonspor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Kaf-Kaf'ta, olası bir yenilgi halinde taşların yerinden oynayabileceği konuşuluyor. Sosyal medyada başantrenör Faruk Beşok'a tepkiler büyürken, Trabzon karşılaşmasının sonucuna göre Beşok'un kaderinin belli olması bekleniyor. Öte yandan Trabzonspor maçı biletleri biletix platformundan satışa çıktı. Tam bilet 300, öğrenci ise 150 TL'den satışa çıkarken, bu zorlu karşılaşmaya büyük ilgi olması bekleniyor.