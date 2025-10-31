7 yıl sonra bir ilk! KAF-KAF resmen çöktü! Facia gibi sezon

Basketbol Süper Ligi'ne kabus gibi bir giriş yapan Karşıyaka Basketbol Takımı, geçmişi mumla aratıyor. İlk 5 maçta sadece Yukatel Merkezefendi'yi yenen, Aliağa Petkim, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes ve Galatasaray'a mağlup olan Kaf-Kaf, 7 yıl sonra sezona bu kadar kötü girdi.