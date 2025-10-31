Aliağa ve Muğla rüzgarı

İKİNCİ Lig'in Egeli takımları Aliağa FK ve Muğlaspor ligde aldıkları sonuçların ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda da önemli rakipleri mağlup ederek tur atladı. Nesine 2. Lig Kırmız Grup'ta mücadele eden Aliağa FK, ilk 4 haftayı iki galibiyet ve 2 mağlubiyetle geçtikten sonra adeta şahlandı. İzmir ekibi bu süreçte Ankara Demir, Somaspor, Yeni Malatya, 1461 Trabzon FK ve Yeni Mersin İY'nu yenerken, sadece Muşspor ile yenişemedi. 10 haftada 22 puan toplayan Aliağa FK, lider Mardinspor'u 3 puan geriden takibini sürdürdü. Kupada ise üç eleme turu oynayan Aliağa, sırasıyla İnegöl Kafkas, Bornova 1877 ve son olarak 1. Lig ekibi Serikspor'u saf dışı bıraktı. Beyaz Grup ekibi Muğlaspor ise bir haftası bay olmak üzere çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 17 puan topladı ve zirve yarışını sürdürdü. Yeşil-beyazlılar, kupada ise sırasıyla Alanya 1221 FSK, Eskişehirspor ve son olarak 1. Lig ekibi Manisa FK'yı eleyerek 4. tura yükseldi.