Çalhanoğlu duble yaptı

İTALYA Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, sahasında Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti. Şampiyonluk mücadelesi veren Inter'e galibiyeti getiren golleri 66 ve 88. dakikalarda Hakan Çalhanoğlu ile 71. dakikada Petar Sucic attı. Fiorentina'da Edin Dzeko, 76. dakikada oyuna dahil olurken 86. dakikada Mattia Viti kırmızı kart gördü. Sosyal medyada İtalyan taraftarlar Hakan'dan övgüyle bahsederken İtalya basını da milli oyuncuya tam puan verdi. Çalhanoğlu maç sonu, "Her zaman yaptığım gibi, penaltı geldiğinde odaklanırım. Kalede kimin olduğunu umursamam, sadece topa odaklanırım. Taraftarla temas kurarım. Bize zihinsel olarak ekstra bir şeyler katan hocamıza teşekkürler, bizi kazanmaya aç hale getiriyor" dedi.