FIFA’dan destek geliyor

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, yeşil sahalardaki bahis skandalı ile ilgili şok açıklamalarının ardından 152 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Türkiye'ye bomba gibi düşen olay, Avrupa'nın da 1 numaralı gündemine yerleşti. FIFA'nın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bahis soruşturması sürecine destek vereceği iddia edildi. Spor Hukuku Uzmanı Avukat Ercan Sevdimbaş, "FIFA Başhukuk Müşaviri meslektaşım Emilio Garcia Silvero ile görüştüm. Bahis skandalı konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'nu destekleyeceklerini söyledi. Bu durum, TFF'nin alacağı disiplin kararlarının uluslararası hukuk nezdinde de karşılık bulacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı. Sevdimbaş, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Talimatı madde 40'a dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Herhangi bir nedenle disiplin kurulları tarafından bir defada 45 gün, toplamda ise 90 günden fazla süreyle cezalandırılan ve haklarında ceza kararları kesinleşen hakemlerin lisansları ayrıca bir karara bağlı kalmaksızın iptal edilir. Bahis oynayan hakemler en az üç ay ceza alacağı için lisansları otomatikman iptal edilecektir" açıklamasında bulundu. Sevdimbaş, geçmiş sezonlara ilişkin olası sonuç değişikliği beklentilerine de açıklık getirdi ve "Geçmiş sezonlar tescil edildiği için, küme düşme ve şampiyonlukların değişmesi söz konusu olmayacak" dedi.