Galatasaray’da dalya heyecanı

SÜPER Lig'in lideri Galatasaray'da bu hafta oynanacak derbide iki yıldız isim 100. maçına çıkma heyecanı yaşayacak. Aslan'da Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 74, Şampiyonlar Ligi'nde 9, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde 6'şar, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa'da da 2'şer olmak üzere toplam 99 resmi müsabakada görev aldı. 32 yaşındaki futbolcu bu süreçte 67 kez de gol sevinci yaşadı. Icardi, 2023-2024 sezonunda 25 kez rakip fileleri havalandırarak gol kralı olmuştu. Takımdaki dördüncü sezonunu geçiren Abdülkerim ise ligde 100. maçına çıkma heyecanını yaşayacak. 31 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla şu ana kadar Süper Lig'de 99, Avrupa kupalarında 27, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 ve TFF Süper Kupa'da 2 kez forma giydi. Milli futbolcu, hücumdaki katkısıyla da adından söz ettirdi. Abdülkerim, tüm kulvarlarda çıktığı 138 maçta 15 gol kaydetti.