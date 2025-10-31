Manisa FK lige odaklanacak

Trendyol 1'inci Lig'de son 4 maçını kazanamayan ve düşme hattına yaklaşan Manisa Futbol Kulübü'nün yüzü Türkiye Kupası'nda da gülmedi. Organizasyonun 3'üncü Turu'nda evinde 2'nci Lig Beyaz Grup temsilcisi Muğlaspor'la tamamen yerli ve genç oyunculardan kurulu kadroyla karşı karşıya gelen siyah-beyazlı Ege temsilcisi, sahadan 2-0 mağlup ayrılarak kupaya veda etti. Manisa, artık lige odaklanarak tekrar çıkışa geçmeyi planlıyor.

'TEK HEDEF GALİBİYET'

Ege ekibi, bu hafta zirve yarışı veren Amedspor ile sahasında kritik bir maça çıkacak. Teknik direktör Taner Taşkın, kupa maçında genç bir kadroyla mücadele ettiklerini belirterek, "Artık tüm motivasyonumuzu lige vereceğiz. Kupada devam etmek isterdik ama olmadı. Son 10 dakikaya girilirken penaltı kaçırdık. Bu hafta sonu ligde evimizde Amed Sportif Faaliyetler Kulübü ile oynayacağız. Önemli bir karşılaşmaya çıkacağız. Kazanıp bir an önce alt sıralarla bağımızı koparmak istiyoruz" dedi.

HÜCUMDA ÇOK FAZLA EKSİK VAR

Pazar günü evinde Amed SK ile oynayacak Manisa FK'da hücum hattındaki eksiklerin çokluğu teknik heyeti düşündürüyor. Forvet pozisyonunda yer alan Bobby Adekanye ve 10 numara Yassine Benrahou sakatlığı nedeniyle pazar günü forma giyemeyecek. Takımın en golcü ismi Diony ile forvet hattının deneyimli oyuncusu Burak Süleyman'ın durumlarının ise maç saatinde belli olacağı öğrenildi.