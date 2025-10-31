Muğlaspor’da stat sevinci var

MUĞLASPOR sezon başından beri hasret kaldığı stadına da bu hafta sonu kavuşmanın heyecanını yaşayacak. Pazar günü ligde Elazığspor'u konuk edecek yeşil-beyazlılar müsabakayı yenileme çalışmaları sona eren Muğla Atatürk Stadı'nda oynayacak. Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, Elazığspor'u pazar günü yenilenen haliyle kavuşacakları evleri Atatürk Stadı'nda Muğla'ya yakışır bir şekilde ağırlayacaklarını söyledi. Kıyanç, "Taraftarlarımızdan rica ediyorum, kimse taşkınlık yapmasın. Bizlere güvenenlere karşı anlayışlı olmalıyız. 12 yaş altı çocuklar güvenlik nedeniyle stada alınmayacak. Pazar gününe kadar stadyumun tek tarafını hazır hale getireceğiz. Muğla'ya yakışır şekilde Elazığspor'u ağırlayacağız. Küfür ve olumsuz tezahürat istemiyoruz" dedi.