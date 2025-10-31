Shakhtar elendi Arda isyan etti

ARDA Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası'nda deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk oldu. Derbiyi 2-1 kaybeden Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası'na veda etti. Ukrayna'da oynadığı ilk derbiden yenilgi ile ayrılan Arda Turan, maç sonu yaptığı açıklamalarda futbolcularını hedef aldı. Arda Turan, "İlk 50-55 dakikayla alakalı daha ne yapabiliriz futbolla ilgili bilmiyorum. Bu kadar golü kaçırmamanız lazım, derbiler anların doğru oyunudur. Maalesef oyuncularım anları veya bazı durumları doğru oynayamadılar. Bunu kendi aramızda konuşacağız. Açıkçası futbolcularıma rahat vermeyeceğim. Bu üzüntüyü, bu sıkıntıyı yaşamaları lazım" ifadelerini kullandı.