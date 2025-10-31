Yıldızların derbisi

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası birbirinden zorlu ve kritik karşılaşmalara sahne olacak. Bu hafta ligin dört büyük ekibi, iki dev derbide karşı karşıya gelecek. Son 3 yılın şampiyonu olan ve bu sezona da rekor bir performansla başlayarak zirvede farkı açmaya başlayan Galatasaray, cumartesi günü sahası Rams Park'ta en yakın takipçisi Trabzonspor'u ağırlayacak. Aslan farkı açmak, Fırtına ise zirve ile farkı kapatmak istiyor. Kritik maçta iki ekip de gol yollarında yıldız isimlerine güveniyor. Sarı-kırmızılıların en büyük kozu bu sezon ligde toplam 9 gol atan ikilisi Icardi (6) ile Osimhen (3) olacak. Nijeryalı golcü Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta attığı 3 golle de takımını sırtlıyor. Trabzonspor'un en büyük kozu ise Osimhen'in milli takımdan arkadaşı Paul Onuachu olacak. Bordo-mavili ekibin 2.01'lik kulesi, ligde kaydettiği 7 golle krallık yarışında zirvede yer alıyor.

İKİSİ DE ÇOK FORMDA

Haftanın bir diğer önemli maçı da Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında siyah-beyazlıların ev sahipliğinde pazar günü 20.00'de oynanacak. Kaybedenin zirve yarışında ağır darbe alacağı derbi, iki ekip açısından da kritik öneme sahip. Bu karşılaşma öncesi 22 puanla lider G.Saray'ın 6 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'nin en büyük kozu son haftalarda formda olan Faslı golcüsü Youssef En-Nesyri olacak. 6 gollü En-Nesyri'nin yanı sıra, 5 gollü Anderson Talisca da sarı-lacivertlilerin kilit isimleri arasında yer alıyor. Beşiktaş ise İngiliz golcü Tammy Abraham (4) ve Portekizli yıldızı Rafa Silva'ya (5) güveniyor. Bu sezon toplam 11 gol katkısı veren iki isim, zorlu maçta takımlarının en büyük kozu olacak.