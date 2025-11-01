Altınordu antrenman tesislerini degistirdi

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Altınordu, antrenman tesislerini değiştirdi. İlk etapta akademi takımları için inşa edilen Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde 2023- 24 sezonundan bu yana hem antrenman yapıp hem resmi maçlarını oynayan kırmızı- lacivertliler, bu tesisin Futbol Federasyonu'na satış gündemi sonrası yeniden Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'ne döndü. A takımın bir süredir çalışmalarını Selçuk'ta sürdürdüğü öğrenildi. Son olarak Altınordu Futbol Okulu Turnuvası da yine İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleşti. Toplam 7 sahanın bulunduğu İsmet Orhunbilge Tesisleri'ni sezon başında kiralayan 3'üncü Lig temsilcisi Söke 1970'in de tesisi kullanmaya devam ettiği bildirildi.