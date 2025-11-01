  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Beşiktaş U17 Takımı’nın teknik sorumlusu hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Beşiktaş, U17 takımında görev yapan ve aynı zamanda kulübün eski futbolcularından Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

G.SARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI!

Galatasaray Kulübü, Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı paylaştı: "Beşiktaş U17 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz."

