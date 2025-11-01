Beşiktaş U17 Takımı’nın teknik sorumlusu hayatını kaybetti

Beşiktaş, U17 takımında görev yapan ve aynı zamanda kulübün eski futbolcularından Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

G.SARAY'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI!

Galatasaray Kulübü, Hikmet Çapanoğlu için başsağlığı mesajı paylaştı: "Beşiktaş U17 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz."