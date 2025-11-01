Egeliler stadına kavuşuyor

UZUN süredir göçebe olan, stat sorunu yaşayan 2. Lig ekibi Muğlaspor ve 3. Lig'de mücadele eden Söke 1970 mabetlerine kavuşuyor. Bu sezon Bodrum İlçe Stadı'nı kullanan Muğla, yenilenen stadına pazar günkü Elazığ maçında kavuşacak. Yıkılan Söke Şehir Stadı sebebiyle maçlarını Didim'de oynayan Söke 1970 ise stadını sıfırdan yaptı ve 7 Aralık'taki Karşıyaka maçına yetiştirmeyi planlıyor. Yenilenen Muğla Atatürk Stadı, 18 yıl sonra 2. Lig karşılaşmasına ev sahipliği yapacak.

ARTIK GÜN SAYIYORLAR

AYDIN temsilcisi Söke 1970 de yenilenen stadına kavuşmak için gün sayıyor. Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan ve yeniden yapılan Ege Bölgesi'nin en büyük spor kompleksleri arasındaki statta çalışmalar sürüyor. Maçlarını Didim Atatürk Stadı'nda oynayan Söke 1970, stadın 7 Aralık'taki Karşıyaka maçına yetiştirilmesi için uğraş veriyor. Ekim ayının başında serilen doğal çimler kısa sürede toprakla uyum sağladı. Geçtiğimiz hafta etkili olan şiddetli yağışlar, sahayı da ilk sınavına soktu. Spor Kompleksi'nin Albayrak Caddesi tarafında yer alan ve amatör kulüplere hizmet verecek olan yan saha da büyük ölçüde tamamlandı.