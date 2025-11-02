2. Lig alev alev

NESİNE 2'nci Lig'de Ege ekipleri sahaya çıkıyor. Beyaz Grup'ta Altınordu, bugün deplasmanda Karaman FK karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak. Maç saat 14.00'te başlayacak. Muğlaspor evinde Elazığspor'la karşı karşıya gelecek. Muğla Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Kırmızı Grup'ta Somaspor deplasmanda puansız Adanaspor'la saat 15.00'te karşı karşıya gelecek. Menemen FK evinde Ege derbisinde Fethiyespor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Aliağa FK ise deplasmanda saat 14.00'te Arnavutköy Belediyespor'un rakibi olacak.