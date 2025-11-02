Bucaspor 90’da yıkıldı

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta geride kalan 9 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen son sıradaki Bucaspor 1928, sahasında konuk ettiği İskenderunspor'a 1-0 yenildi. 17. dakikada Deniz'in cepheden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 28. dakikada Umut'un sol çaprazdan sert şutunda top kaleyi bulmadı. uzaktan vurdu. 33. dakikada Buca kontra atağında Sercan'ın soldan yerden pasında ceza sahasında topla buluşan Berke mutlak golü kaçırdı. Karşılaşmanın ilk yarısında Bucaspor 1928 yakaladığı fırsatları gole çeviremedi ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. 52. dakikada Sercan'ın pasında Osman'ın gelişine şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

SON DAKİKA GOLÜNE ENGEL OLAMADI

69. dakikada Buğra'nın pasında Sercan'ın vuruşunda top üstten auta gitti. 81. dakikada İskenderun'un sol beki Deniz'in orta şut karışımı vuruşunu kaleci üst direğin dibinden tokatlayıp kornere çeldi. 82. dakikada İskenderun savunması geriden çıkarken hata yaptı. Topu kapan Berke, kaleciyi önde gördü. Ceza sahası dışından aşırtması az farkla auta gitti. 90'da İskenderun atağında soldan Arda orta yaptı, Koray ceza sahası içinde kafayı vurdu ve misafir takımı öne geçirerek skoru belirledi: 0-1.

MAÇ SONU İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ

BUCASPOR 1928'in 90. dakikada kalesinde gördüğü golle İskenderunspor'a mağlup olduğu karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından tribünlerden teknik direktör Tolga Doğantez'e istifa çağrısı yapıldı. Doğantez ile tribünler arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanırken, olay kısa sürede sona erdi