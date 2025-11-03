Aslan’ın gözü Ajax’ta

Haftayı Trabzonspor beraberliği ile kapatan Galatasaray, gözünü çarşamba günü Ajax ile deplasmanda oynayacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesine çevirdi. Sarı-kırmızılıların bu mücadelede Trabzon maçına göre kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle savunma kurgusunda değişime gitmesi Trabzon maçında cezalı olan Davinson Sanchez ile sakatlığı geçen Singo'ya 11'de şans tanıması bekleniyor. Sol bekte de Eren Elmalı'nın yerine Jakobs'un görev alması sürpriz sayılmayacak.

YENİLMEZLİK SERİSİ 19 MAÇ

Milli ara sonrası takımla çalışmalara başlaması planlanan İlkay Gündoğan'ın ise 1 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde sahada olması hedefleniyor. Bu arada Galatasaray, Trabzonspor beraberliğiyle birlikte Süper Lig'de yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı. Son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında Beşiktaş'a karşı alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 19 karşılaşmada 17 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılar, söz konusu bu beraberlikleri Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı aldı.