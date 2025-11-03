Kaf-Kaf’ın tadı yok

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Karşıyaka evinde Trabzonspor'a 85-69 yenildi ve kötü gidişatını sürdürdü. Yeşil-kırmızılılar maça istediği gibi başlayamadı ve ilk çeyreği 27-18 geride tamamladı.

2.ÇEYREKTE FARKI ERİTTİ

İkinci çeyrekte karşılaşmaya ağırlığını koyup farkı eritse de yine de soyunma odasına skor olarak geride girdi: 41-46. Kaf-Kaf 3. periyotta yine istediği oyunu tutturamayınca fark bir kez daha açıldı ve bu bölümü de 68-52 geride tamamladı. Son çeyrekte İzmir ekibinin çabaları yetmedi ve konuk Trabzonspor salondan 85-69 üstün ayrıldı. Karşıyaka'dan Young 19 sayıyla mücadelenin en skorer ismi olurken, Karadeniz temsilcisinde ise Reed ve Yeboah 17'şey sayıyla takımlarının galibiyetlerinde önemli rol oynadılar.