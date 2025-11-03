Manisa FK yine kayıp

Trendyol Birinci Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Manisa FK, sahasında Amed'e mağlup oldu: 0-3. Siyah-beyazlıların galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Manisa temsilcisi bu dönemde sadece 2 beraberlik alabildi. 36'da Alberk'in terse gönderdiği topla buluşan Murat kaleye sokulup şutunu çekti, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 63'te Traore'nin pasında Diagne şutunu çekti, kaleciyi geçen topu Cissokho çizgiden çıkardı. Seken topu önünde bulan Traore farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 0-2. 89'da Traore'nin serbest vuruşunda kaleci Vedat topu elinden kaçırdı, seken topu önünde bulan Diagne pasını çıkardı. Afena- Gyan tek vuruşla skoru belirledi: 0-3.

TAŞKIN'DAN TEK DEĞİŞİKLİK

Manisa FK Teknik Direktörü Taner Taşkın, ligde son oynadıkları ve 0-0 berabere kaldıkları Sarıyerspor maçına göre kadroda tek değişiklik yaparak takımını Amed karşısında sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Sarıyer önünde sahaya ilk 11'de çıkan Osman Kahraman'ı yanına oturturken, bu oyuncunun yerine Kadir Kaan Yurdakul'u ilk 11'de sahaya sürdü.