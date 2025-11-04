Kayserispor’un hasreti sona erdi

Süper Lig'de son yıllarda mali anlamda zor günler geçiren Kayserispor, bu sezon ilk galibiyetini 11. haftada kendi sahasında Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek aldı. Geride kalan 10 haftada çıktığı karşılaşmalarda galip gelemeyen sarı-kırmızılılar, ligdeki son galibiyetini ise, geçen sezon 12 Mayıs'ta kendi sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1'lik skor ile mağlup ederek almıştı. Süper Lig'de çıktığı son 13 karşılaşmada da galip gelemeyen Kayserispor, bu süreçte çıktığı maçlarda 7 beraberlik alıp, 6 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım aradan geçen 144 günün ardından ilk galibiyetini alarak hasrete son verdi. Kayseri, 9 Kasım Pazar günü şampiyonluk yarışı veren F.Bahçe'ye konuk olacak.