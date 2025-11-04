Manisa kayıp

Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Manisa Basket, deplasmanda Anadolu Efes'e 104-72 yenilerek yara aldı. Karşılaşmaya ev sahibi İstanbul temsilcisi atak başladı. Anadolu Efes ilk üç dakikada 8-2'lik üstünlüğü yakaladı. Bu dakikalarda Manisa Basket, Mintz ve Yiğit ile oyuna ortak olmaya çalışsa da fark iyice açıldı. İlk periyodu Anadolu Efes, Dessert'ün etkili oyunuyla 25-15 kazandı. İkinci periyotta da oyunda denge bozulmadı. İlk dakikalarda Efes, Dessert, Loyd ve Swider ile bulduğu sayılarla 9 sayılık bir seri yakaladı (34-15). Manisa Basket de Yiğit üst üste sayılar bulsa da Ege temsilcisi farkı azsltamadı. Ege ekibi soyunma odasına 55-34 geride girdi.

FARKI KAPATAMADI

Manisa Basket, üçüncü çeyreğe de kötü başladı. İlk dakikalarda ev sahibi Anadolu Efes, Ercan ile bulduğu üst üste üç sayılık basketlerle atayı daha açtı ve fark 33 dayıya kadar çıktı (70- 37). Yiğit, Jhonson ve Zemaitis ile art arda sayılar bulan Manisa Basket yine de üçüncü periyodu 89-51 yenik kapattı. Dördüncü çeyrekte Manisa Basket'in gardı iyice düştü. Manisa temsilcisi üst üste ataklardan eli boş döndü. Anadolu Efes, Jonas ve David Mutaf ile aradaki farkı korudu. Manisa Basket, karşılaşmayı 104-72 kaybederek İstanbul'dan eli boş döndü. Manisa Basket'te Yiğit Onan 22 sayı ile yıldızlaşırken, Zemaitis'in 16 sayısı da yenilgiye yetmedi.