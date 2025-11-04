Muğlaspor’da çifte bayram

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'a bu sezon 18 yıl sonra dönen Muğlaspor, tribünleri yenilenen evi Muğla Atatürk Stadı'na aylar sonra kavuştuğu maçta Elazığspor'u 2-1 yenerek çifte bayram yaptı. Bu sezon daha önce rakiplerini Bodrum ve Denizli'de ağırlayan, iç sahadaki son 4 maçını kazanmayı başaran Ege ekibi, 20 puanla Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırdı. Yeşilbeyazlılar galibiyetle birlikte Muğla Atatürk Stadı'nın yenileme projesi kapsamında 6 bin kişilik yeni tribün kapasitesi, 3 adet antrenman salonu, 22 seyir locası, protokol ve basın tribünleri, toplantı salonları, Süper Lig standartlarında soyunma odaları, protokol, basın, temsilci ve antrenör odaları, canlı yayın ve basın salonları ile uluslararası standartta atletizm pistine de kavuşmanın sevincini yaşadı.