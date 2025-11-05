Arda Güler’e beklenmedik protesto! Tepkinin sebebi ortaya çıktı

Bunun üstüne Arda Güler, ''Bu adam şaka olmalı. 3 gol bile çenesini kapatmak için yeterli olmadı.'' şeklinde cevap vermişti.Arda Güler son olarak yaptığı paylaşımda ise "Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz. Bunu da gösterdik. Ama saha içerisinde böyle şeyler oluyor." demişti.