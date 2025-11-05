  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Arda Güler’e beklenmedik protesto! Tepkinin sebebi ortaya çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid, deplasmanda Liverpool'a 1-0 mağlup oldu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli yıldız Arda Güler, tribünlerden beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Güler'e yönelik bu protestonun sebebi de ortaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta karşılaşmasında İngiliz devi Liverpool, İspanyol devi Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Maç, Mac Allister'in 61. dakikada attığı golle 1-0 sonra erdi.

ARDA 11'DE YER ALDI

Xabi Alonso göreve geldiğinden beri 11'de şans bulmaya başlayan Arda Güler, bu dev maça da ilk 11'de başladı. 81 dakika sahada kalan milli yıldız, yerini Alexander-Arnold'a bırakarak kenara geldi.

ANFİELD ONU ISLIKLADI

Arda Güler, topla her buluştuğu anda tribünlerden gelen ıslıklı protestolarına maruz kaldı. Genç oyuncunun Liverpool tribünleri tarafından ıslıklanmasının sebebi de belli oldu.

Arda'nın ıslıklanma sebebinin Macaristan-Türkiye karşılaşmasında Szoboszlai ile yaşadığı tartışmadan kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

NE YAŞANMIŞTI?

Arda Güler ve Szoboszlai, geçtiğimiz aylarda oynanan Türkiye-Macaristan maçında gerginlik yaşamıştı.Gol atan ve Szoboszlai'ye ''Sus'' işareti yapan Arda Güler'e, Macar futbolcu sosyal medyadan, o dönemde aldığı süreye atıfta bulunarak ''1088'' göndermesi yapmıştı.

Bunun üstüne Arda Güler, ''Bu adam şaka olmalı. 3 gol bile çenesini kapatmak için yeterli olmadı.'' şeklinde cevap vermişti.Arda Güler son olarak yaptığı paylaşımda ise "Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle sindirmeye çalıştı ama Türk forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz. Bunu da gösterdik. Ama saha içerisinde böyle şeyler oluyor." demişti.

