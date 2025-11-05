Bucaspor 1928 galibiyeti unuttu

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta zor günler yaşayan Bucaspor 1928, kötü gidişata 'Dur' diyemiyor. Son olarak deplasmanda İskenderunspor'a mağlup olarak büyük bir hayal kırıklığı daha yaşayan İzmir ekibi galibiyet özlemini 10 maça çıkardı. Buca, ligde son galibiyetini geçen sezon 3 Mayıs 2025'te oynanan Arnavutköy Bld'yi 3-2 yenerek almıştı. Bu tarihten bu yana tam 185 gündür sahadan üç puanla ayrılamayan sarı-lacivertliler, bu sezon henüz galibiyetle tanışamadı. Yaklaşık 6 aydır 3 puanı bir arada göremeyen, yeni sezona ekonomik sıkıntılar ve büyük ölçüde altyapı oyuncularından kurulu kadrosuyla başlayan İzmir ekibi, ligin dibine adeta demir attı.