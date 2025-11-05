Tire 2021 FK çıkış peşinde

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta üç haftada toplam 8 puan kaybeden Tire 2021 FK, deplasmanda oynayacağı Denizli İdmanyurdu Gürellerspor maçında çıkış yakalamak istiyor. Altay'a 2-1, Uşakspor'a da 1-0'lık skorlarla kaybeden sarı-kırmızılılar, Ayvalıkgücü Belediyespor ile 1-1 berabere kalırken, 3 puan hasretini de sürdürdü. Ligde zirve mücadelesi veren ve puan cetvelinde 20 puanla 3. sırada bulunan Denizli İdmanyurdu Gürellerspor'un güçlü bir takım olduğunu belirten teknik direktör Ufuk Uysal, takımda tek eksiğin Altay maçında sakatlanan Mustafa Çalışkan olduğunu ifade etti. Uysal, "Rakibimize saygı duyuyoruz. Denizli deplasmanından puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Takımıma güveniyorum" dedi.