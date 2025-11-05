Yalçın sınıfta kaldı

Beşiktaş, ikinci Sergen Yalçın döneminde umduğunu bulamadı. Ole Gunnar Salskjaer'in görevden alınmasıyla takımın başına geçen genç teknik adam Süper Lig'de ilk 10 maçında 14 puan toplayarak 2019-2020 sezonundaki performansının gerisinde kaldı. 2019-2020 ve 2021-2022 sezonları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran 52 yaşındaki teknik adam, bu sürece 1 Süper Lig ve 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu sığdırdı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon ise ligde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 14 puan topladı. 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında göreve gelen Yalçın, o dönemde ise Süper Lig'de oynanan ilk 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgiyle 20 puan ederek alkış toplamıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, aynı zamanda son 3 sezonda Beşiktaş'ı çalıştıran teknik direktörler arasında Fernando Santos ile birlikte en az puan toplayan isim oldu. Solkjaer, 2024-2025 sezonunda ligde ilk 10 maçında 17 puan almıştı. Bronckhorst da aynı sezonda 10 mücadelede 20 puan elde ederken, Fernando Santos ise 2023-2024 sezonunda 1 4 puanda kalmıştı.