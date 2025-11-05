Yalçın sınıfta kaldı

  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Beşiktaş’ta 2. dönemini geçiren genç teknik adam, ilk 10 maçında 14 puan toplayarak 2019-20 sezonundaki performansının gerisinde kaldı.

Beşiktaş, ikinci Sergen Yalçın döneminde umduğunu bulamadı. Ole Gunnar Salskjaer'in görevden alınmasıyla takımın başına geçen genç teknik adam Süper Lig'de ilk 10 maçında 14 puan toplayarak 2019-2020 sezonundaki performansının gerisinde kaldı. 2019-2020 ve 2021-2022 sezonları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran 52 yaşındaki teknik adam, bu sürece 1 Süper Lig ve 1 de Türkiye Kupası şampiyonluğu sığdırdı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu sezon ise ligde çıktığı 10 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 14 puan topladı. 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında göreve gelen Yalçın, o dönemde ise Süper Lig'de oynanan ilk 10 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgiyle 20 puan ederek alkış toplamıştı.

Teknik direktör Sergen Yalçın, aynı zamanda son 3 sezonda Beşiktaş'ı çalıştıran teknik direktörler arasında Fernando Santos ile birlikte en az puan toplayan isim oldu. Solkjaer, 2024-2025 sezonunda ligde ilk 10 maçında 17 puan almıştı. Bronckhorst da aynı sezonda 10 mücadelede 20 puan elde ederken, Fernando Santos ise 2023-2024 sezonunda 1 4 puanda kalmıştı.

