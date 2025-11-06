Altınordu’da Traş dönemi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 10 maçta topladığı 4 puanla düşme hattında yer alan ve bu sezon henüz galibiyet alamayan Altınordu'da hareketli günler yaşanıyor. Kırmızı-lacivertli ekipte, Karaman FK yenilgisi sonrası Namet Ateş ve yardımcısı Serhat Galimane görevinden ayrılmıştı. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yurt dışından yürüttüğü görüşmeler sonrasında yönetim, Namet Ateş'in yerine Erden Traş'ı getirdi. Yapılan açıklamada genç çalıştırıcıya başarılar dilendi. Uzun yıllar 1. Lig'de Ahmet Taşyürek'in ekibinde yer alan 1972 doğumlu Traş, Yeni İskenderun, Pendik, Şanlıurfa, Ümraniye, Sapanca, Bandırma, Keçiörengücü ve Altınordu'da yardımcı olarak görev yaptıktan sonra İskenderun, 1922 Konya, Cizre, Körfez, Ceyhan ve Payas Bld'de teknik adam olarak çalıştı.