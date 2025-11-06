Bodrum FK’ya Gökdeniz müjdesi

Trendyol 1. Lig'de averaj farkıyla zirveyi kaptıran Bodrum FK'da yüzler yeniden gülüyor. Yeşilbeyazlılarda sezon başında ciddi bir sakatlık yaşayan Gökdeniz Bayrakdar, uzun bir aradan sonra takımla birlikte çalışmalara başladı. Bu sezon yalnızca 2 maçta forma giyebilen tecrübeli hücumcu, yaklaşık 10 haftadır takımdan ayrı kalmıştı.

BÜYÜK GÜÇ KATACAK

SakatlığınI tamamen atlatan Gökdeniz'in yeniden sahalara dönmesi, Bodrum FK cephesinde büyük sevinç yarattı. Son 4 sezondur Bodrum FK forması giyen 25 yaşındaki futbolcu, yeşil-beyazlı ekipte şimdiye kadar 95 resmi maça çıkarken 22 kez gol sevinci yaşadı. Takımın hücum hattındaki en tecrübeli isimlerinden biri olan Gökdeniz'in dönüşü, teknik direktör Burhan Eşer yönetimindeki kadro planlamasına da önemli katkı sağlayacak. Bodrum FK, ligde son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından yeniden zirveye dönmek istiyor. Gökdeniz Bayrakdar'ın dönüşüyle hücum hattında güç kazanan yeşil-beyazlılar, önümüzdeki haftalarda hem moral hem de skor anlamında çıkışa geçmeyi hedefliyor.