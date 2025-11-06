Filenin Sultanları Azerbaycan önünde

BU yıl 6. kez düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol takımımız, ikinci maçında bugün saat 16.00'd Azerbaycan ile karşı karşıya gelecek. İlk maçında grubun zayıf halkası Afganistan karşısında set vermeden rahat bir galibiyet alan Ay-yıldızlılar, yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. İran ve Tacikistan'ın da bulunduğu grupta tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale yükselecek. Üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımlar ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazanacak.