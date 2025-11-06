Fırtına’da rota Lascelles

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor'da, ara transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor. Bordo-mavili ekipte, Arseniy Batagov ile yollar ayrılabilir. Genç oyuncuya sezon başında 12 milyon Euro teklif gelmiş ancak bordo-mavili yönetim daha üst fiyat beklentisi nedeniyle geri çevirmişti. Trabzonspor'da her şeye karşın Batagov ile devre arasında yolların ayrılması muhtemel görülüyor. Oyuncuya Cristal Palace kulübünden 20 milyon civarında bir teklif geleceği kulislerde konuşuluyor. Trabzonspor genç Ukraynalı'nın ayrılma ihtimaline karşı alternatifi İngiltere'den buldu. Premier Lig'de Newcastle United forması giyen 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu Jamaal Lascelles, Trabzonspor'un radarına girdi.

ALTERNATİFİ ADA'DA BULDULAR

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Lascelles'ı Trabzonspor sembolik ücret ile kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu için 400 bin Euro gibi bir bonservis düşünen Trabzonspor şampiyonluk yarışının içinde kalması halinde ocak ayında bu transferi noktalamak istiyor.