Genç haltercilerden 2 madalya daha geldi

Arnavutluk'un Durres kentinde sona eren Avrupa Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, birer altın ve bronz madalya daha kazandı. Türkiye Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre, 23 yaş altı erkekler 94 kiloda yarışan Hakan Şükrü Kurnaz, koparmada 165 kiloluk derecesiyle altın madalya elde etti. Ali Oflaz ise 23 yaş altı erkekler +110 kilo kategorisinde silkmede 210 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, madalya kazanan sporcuları, antrenörlerini ve kulüplerini tebrik etti. Türkiye, organizasyonu 18 altın, 15 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 45 madalya ile tamamladı.