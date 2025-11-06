Uşakspor'da zorla bağış iddiası!

Nesine 3. Grup takımlarından Uşakspor ile ortaya atılan bir iddia, ülke gündemine geldi. Ege'nin köklü kulüplerinden olan kırmızı-siyahlı takım için zorla bağış toplandığı ve toplanan yardımların şahıs hesaplarına yatırıldığına dair iddialar Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Uşakspor için zorla bağış toplandığını ve yardım paralarının kulübün kasası yerine bazı şahısların hesaplarına yatırıldığına dair iddiaların araştırılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın cevaplaması istemiyle TBMM başkanlığına soru önergesi verdi.

'SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ'

Milletvekili İsmail Güneş kent gündemini sarsan konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Vatandaşlarımızın uyarılarını dikkate alıyoruz. Gerçeklerin ortaya çıkması için yasal süreçleri takip ediyoruz. Milletimizin mağdur edilmesine asla izin vermeyiz" dedi. Güneş açıklamasının devamında, "31 Mart yerel seçimlerinden sonra Uşak Belediye Başkanı ve ekipleri tarafından şahıslar ile şirketlere zorla ve baskı yapılarak Uşakspor'a bağış yaptırıldığı, bağış yapmak isteyen şahıs veya şirketlerin Uşakspor hesabına değil de Belediye Başkanının yakın çalışma arkadaşlarının hesaplarına yatırtıldığı iddia edilmektedir" ifadelerini kullandı.