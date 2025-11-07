Altay’da taraftara çağrı var

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta ilk 9 hafta itibarıyla 6 puan toplayan Altay'da Başkan Sinan Kanlı, sosyal medyadan bir açıklama yaparak taraftardan destek istedi. Hafta sonu oynanacak Balıkesirspor maçının çok önemli olduğunu vurgulayan Kanlı, "Bu hafta itibariyle oynayacağımız tüm müsabakalar bir final niteliğinde olup alabileceğimiz her puan geleceğimize güven ve yön verecektir. Teknik direktörümüz Yusuf Şimşek önderliğinde takımımız tüm gücü ve ciddiyetiyle çalışmakta. Büyük Altay'ın büyük taraftarının bundan sonraki müsabakalarda bizleri yalnız bırakmayacağına yürekten inanıyorum. Her hafta taraftarımızın desteğini arttırarak takımımıza maç kazanmayı kolaylaştıracak desteği vermelerini istiyorum. Takımımızın 12. oyuncusu olan taraftarımızdan tribünleri erkenden doldurmalarını ve maça en güçlü şekilde hazırlanmalarını rica ediyorum" ifadelerine yer verdi. Altay, gruptaki 10. Hafta mücadelesinde 9 Kasım Pazar günü Balıkesirspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele saat 17.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar kaybetmesi halinde ve rakiplerinin de kazandığı senaryoda haftayı düşme hattında tamamlayabilir.